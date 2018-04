Eerste jurylid geselecteerd in nieuwe misbruikzaak Bill Cosby

Van die groep bekenden 68 mensen dat ze zich al een mening hadden gevormd over de schuldvraag. 39 kandidaten lieten weten dat zijzelf of iemand in hun omgeving slachtoffer is geweest van seksueel geweld. Om deze en andere redenen werden 92 potentiële juryleden naar huis gestuurd.

Dinsdag worden 27 mensen opnieuw ondervraagd door de aanklager en de verdediging, die zich ook buigen over de geschiktheid van 120 nieuwe gegadigden.

Het geselecteerde jurylid is volgens de New York Post een blanke mannelijke twintiger. Hij was één van de tien mensen in de groep die niet eerder van de beschuldigingen aan het adres van de Amerikaanse komiek heeft gehoord.

Tientallen vrouwen