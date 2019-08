‘Eerste keer dat lid koninklijke familie wordt gecremeerd’

Prinses Christina wordt in besloten kring gecremeerd. Een bijzondere laatste wens van de Oranje die vanochtend op 72-jarige leeftijd overleed, want leden van koninklijke familie kiezen er gewoonlijk voor om in Delft te worden begraven.

Historica en koningshuis-deskundige Dorine Hermans noemt het besluit opvallend. ,,Maar ik vind het wel bij haar passen. Christina is altijd de minst Oranje-achtige van alle Oranjes geweest. Ze is niet voor niets in New York gaan wonen, daar kon ze echt anoniem zijn.’’ Justine Marcella, hoofdredacteur van het blad Vorsten, is het daar mee eens. ,,Ze heeft heel haar leven gezocht naar manieren om een gewone mevrouw te zijn, geen prinses.’’

Bij de bekendmaking van het overlijden van de prinses - geen lid van het koninklijk huis, wel van de familie - liet de Rijksvoorlichtingsdienst vanochtend weten dat haar stoffelijk overschot wordt overgebracht naar de Koepel van Fagel op het terrein van Paleis Noordeinde. ,,Daar wordt in besloten kring afscheid genomen. De crematie vindt eveneens in beslotenheid plaats’’, staat in de mededeling.

Nagenoeg alle leden van de koninklijke familie zijn sinds Willem van Oranje (1533-1584) begraven in de koninklijke grafkelders van de Nieuwe Kerk in Delft. ,,Zelfs prins Alexander (1851-1884), wars van alle Oranje-vertoon en die als een kluizenaar leefde, is bijgezet in de grafkelders’’, weet Hermans.

Eigenzinniger

Nu is deze generatie misschien wat eigenzinniger. Mr. Pieter van Vollenhoven heeft in 2007 al aangekondigd dat hij en zijn vrouw prinses Margriet begraven willen worden in de tuinen van Paleis het Loo. ,,Dat was toen ook opmerkelijk nieuws. En prinses Irene wil dat haar as wordt uitgestrooid in een natuurreservaat in Zuid-Afrika’’, zegt Hermans. ,,Overigens houdt Beatrix zich bij de traditie: zij wil bijgezet worden in Delft.’’

Er gelden geen regels voor wat er na een overlijden van een lid van de koninklijke familie gebeurt, zegt Marcella. ,,Geboorte, doop, trouwen en overlijden zijn zo privé, daar mogen ze zelf invulling aan geven. De familie is Nederlands Hervormd en je ziet ook een verschuiving, ook bij religieuze mensen, om niet te begraven maar te cremeren.’’