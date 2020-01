Eerste Nederlandse Netflixserie: ‘Mijn vrienden vinden het opeens vet wat ik doe’

Op een gure avond vorig jaar maart is het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam een no-goarea. Buiten staat een cateringkar gemoedelijk te brommen, terwijl binnen journalisten geheimhoudingsverklaringen tekenen en beloven geen foto’s te maken. In het gebouw wordt die avond een cruciale scène van de serie Ares gefilmd. En dat is een dingetje, want Ares is de eerste Nederlandse Netflix Original (zie kader), en dus strikt geheim.



Regisseur Giancarlo Sánchez staat in de marmeren hal vol zuilen achter een monitor en geeft een stel angstaanjagende personen in zwarte mantels (denk aan de dooddoeners uit Harry Potter) instructies. ,,Figuratie, maskers op!’’ Zij spelen vervolgens een scène met een blonde jonge vrouw in hockeytenue met wie het, zonder al te veel te ‘spoilen’, niet bijster goed afloopt.