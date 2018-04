Eerste Nederlandse tv-serie voor Netflix

Update Inspectie onderzoekt mishande­ling verpleeg­huis De Leeuwen­hoek

11:47 De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt een mishandeling in het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek. Dat zegt een woordvoerder van de inspectie in een reactie op berichtgeving in Trouw over mishandeling van ouderen in het verpleeghuis.