Eerste non-binaire radiopresentator viert ‘wedergeboorte’ met nieuwe naam: Lara Billie Rense

Podcast Over de liefde Charley is non-bi­nair: ‘Je bent wie je bent, niet wat mensen zeggen dat je bent’

In de podcast Over de Liefde van het AD gaat columnist Debby Gerritsen op zoek naar de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? En: wat moeten we doen om liefde te vinden? In een nieuwe aflevering praat Debby met Charley van Dusschoten. Charley is een demi-man op het non-binaire spectrum: ‘Je bent wie je bent, niet wat mensen zeggen dat je bent’

20 februari