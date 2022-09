Eerste officiële foto van grafsteen Elizabeth gedeeld

MAFS-Henk duikt op in Holland’s got talent: ‘Je brengt niet de extra flavour’

Hij was in 2020 een van de meest besproken kandidaten van Married at first sight, vooral omdat zijn huwelijk met Chantal op een fiasco uitliep. Henk van de Ven bleek de spotlights echter te missen, want vanavond dook hij op in Holland’s got talent.

10:24