Eerste trailer over nieuwe film Harry en Meghan vrijgegeven

Ruzie over vermeend pestgedrag Meghan mogelijk basis van breuk tussen Harry en William

21 juni Ze waren ooit ongelofelijk hecht met elkaar, maar de relatie tussen de Britse prinsen William (38) en Harry (36) is de afgelopen jaren flink bekoeld. Omdat de oudste vond dat zijn broer te snel wilde trouwen met Meghan Markle, maar ook vanwege een intense ruzie over haar vermeende pestgedrag. Dat schrijft historicus Robert Lacey in enkele nieuwe hoofdstukken van zijn boek Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult.