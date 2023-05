Eerste voorstelling Tina Turner-musical in Londen na haar dood begint met minuut stilte

updateHet publiek bij de musical Tina in het Londense West End hoorde woensdagavond tijdens de pauze dat de Queen of Rock ’n Roll was overleden. De volledige cast verscheen op het podium om het nieuws te delen, met verslagenheid in de zaal tot gevolg. Hoofdrolspeelster Kristina Love legde uit waarom de show juist nu moest doorgaan. Een kleine dag later begon de musical met een minuut stilte.

De voorstelling over het leven van Turner beleefde afgelopen februari na drie jaar zijn laatste voorstelling in Nederland, maar in Londen is de show nog altijd te zien. Zo ook woensdag, het moment waarop bekend werd dat de wereldster op 83-jarige leeftijd was overleden. Het nieuws kwam tijdens de pauze en zal een deel van het publiek via hun telefoons hebben bereikt, maar daar konden de makers niet vanuit gaan.

,,U kunt zich voorstellen waarom we hier nu allemaal voor u staan’’, sprak een van de acteurs in het Aldwych Theatre, nadat de voltallige cast op de bühne was verschenen. ,,Met veel verdriet delen we het nieuws dat Tina Turner vandaag is overleden. De gevoelens van ons gezelschap zijn niet in woorden te vatten.’’

Show gaat door

Hoewel er hoorbaar een schok door de zaal ging, moest de sfeer vooral niet verdrietig zijn. Met een treffende anekdote vertelde actrice Kristina Love, die Tina speelt, waarom. ,,In 2018 ontmoette ik Tina Turner. Het was mijn verjaardag. Ik kwam binnen en ze zong Happy birthday voor me. Ze deed alles om me op mijn gemak te stellen vanwege de uitdaging die eraan kwam, om haar te spelen.

,,Ze zei tegen me: ‘Kristina, als je me maar niet nadoet. Er zal altijd maar één mij zijn, en één jou. Vind jezelf in mijn verhaal.’ En daarom zijn wij hier vanavond, van allerlei verschillende achtergronden, qua ras en nationaliteit. Omdat één vrouw onverschrokken haar leven heeft geleid, van de katoenvelden tot aan de internationale roem. Jullie beleven haar verhaal en haar muziek. Dus vanavond gaan we feesten. Want we weten dat er een heel groot feest is in de hemel.’’



Huilende cast

Hoe moeilijk dat ook voor alle aanwezigen en de cast moet zijn geweest - het lukte. ,,De tweede helft was zeker een viering van haar geweldige leven’’, zegt Abi Garrido (25) uit Newcastle, die in de zaal zat, tegen Daily Mail. ,,De sfeer was zo bijzonder. Het is niet uit te leggen, je voelde de emotie in de lucht.’’ Het voelde onwerkelijk om de cast en crew te zien huilen. ,,Ik leefde zo met ze mee, ik zou het niet hebben gekund.’’

Om 20.00 uur donderdagavond werden in de theaters op West End de lichten gedimd als eerbetoon aan Turner, meldde Variety. De cast van Tina heeft donderdag voorafgaand aan de middagshow, de eerste sinds het overlijden van Turner, een minuut stilte gehouden. Samen met het publiek werd de overleden iconische zangeres herdacht.

