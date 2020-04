Efteling biedt excuses aan voor samenwerking met StukTV: ‘We hebben er van geleerd’

Anouk bedankt Ali B met bijzonder lied voor hulp in Marokko: ‘Hou zo veel van jou’

12:23 Normaal ‘dissen’ ze elkaar te pas en te onpas, maar vandaag is er alleen maar liefde tussen The Voice-collega’s Anouk en Ali B. De Haagse rockzangeres bedankt de rapper met een speciaal lied op Instagram voor alle hulp die hij regelt terwijl ze vastzit in Marokko vanwege de coronacrisis. ,,Ali, ik hou zo veel van jou.’’