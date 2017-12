Egyptische zangeres moet de cel in voor te sexy videoclip

Shaimaa Ahmed - die optreedt onder de artiestennaam Shyma - werd op 18 november opgepakt, nadat er klacht was ingediend tegen de videoclip bij haar lied 'Andy Zoroof' ('Ik heb problemen'). In de clip staat Shyma onder meer les te geven in een klaslokaal vol jonge mannen. Ze eet er op een suggestieve manier van een banaan, een appel en chips. De scènes worden afgewisseld met beelden waarop de jonge vrouw in lingerie te zien is.