Eigengereide Deense koningin zorgt weer voor bonje in de familie

Deense koningin legt uit waarom ze kleinkinde­ren titels ontneemt en zegt sorry

De Deense koningin Margrethe biedt haar excuses aan voor de ophef die is ontstaan over haar besluit om de kinderen van prins Joachim hun titels af te nemen. Dat liet zij gisteravond weten in een verklaring op de website van het Deense hof.

12:16