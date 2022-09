Ein-de-lijk weer een scherp interview in een talkshow, hoelang is dat geleden?

Gordon sluit vestiging van restaurant in Blaricum: ‘Doet enorm veel pijn’

Gordon sluit de vestiging van zijn restaurant Blushing in Blaricum. Dat is besloten vanwege het ‘enorme personeelstekort’, zo schrijft de zanger en ondernemer op Instagram. Per 1 oktober sluit zijn zaak de deuren. Gordon benadrukt dat er geen sprake is van een faillissement.

16 september