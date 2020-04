Einde dreigt voor festivalseizoen: Rock Werchter, Tomorrowland én Graspop gaan niet door

De organisatie van Rock Werchter hield al rekening met een annulering. ,,Om eerlijk te zijn, het ziet er niet goed uit”, lieten ze deze week weten nadat Pearl Jam, een van de headliners, de complete tour afzegde. ,,We begrijpen de beslissing van Pearl Jam om niet te gaan toeren deze zomer. We horen jullie denken: ‘wat betekent dit voor Rock Werchter?’. De kans is klein dat het festival begin juli door kan gaan. Medische experts, burgemeesters, politici en anderen hebben hun zorgen al geuit in de media. Het is echter aan de Nationale Veiligheidsraad om verdere maatregelen te bepalen.”