Einde van Golden Globes nabij: acteurs en journalisten keren organisatie de rug toe

Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie ‘Zeg maar niet dat je lesbisch bent, mannen moeten nog steeds met je kunnen flirten’

17 mei Vandaag is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor geweld en discriminatie tegen lhbti+’ers. Want pesterijen en intimidatie zijn nog steeds dagelijks de werkelijkheid, ook op de werkvloer. En dat houdt veel Nederlanders tegen in hun klim op de carrièreladder. Remco Boxelaar van kennisplatform Corporate Queer hoopt daar met een speciaal leiderschapsprogramma verandering in te brengen.