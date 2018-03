'Eindelijk aandacht voor vergeten gelukszoekers'

Door de verwoestingen van de oorlog, het gebrek aan werk en de dreiging van de Russen, stapten in de jaren na de Tweede Wereldoorlog ruim een half miljoen Nederlanders op de boot of in het vliegtuig naar vooral Amerika, Canada en Australië. Ze gingen op zoek naar vrijheid, ruimte, avontuur en een baan. Dat was begin jaren 50 liefst 5 procent van de bevolking.



Het programma is al enkele weken te zien - vanavond is aflevering 3 - maar het kreeg onlangs per toeval een actuele lading. Kunsthistoricus Wim Pijbes kondigde namelijk aan in Rotterdam een museum te willen openen over de landverhuizers die Europa verlieten. Researcher Carmen Fernald van Omroep MAX is blij met het nieuws. ,,Ik riep halverwege het maken van dit programma nog: waarom wél in Dublin, Antwerpen en Halifax, maar nergens in Nederland? In Rotterdam zou toch een monument moeten komen? Met een museum komt in elk geval eindelijk eens aandacht voor dit onderwerp. Dat zou terecht zijn, ook omdat de overheid een grote rol speelt in dit verhaal.''