Eindelijk kan Geraldine Kemper weer zitten en: draait Martijn Krabbé nu zonder kijken?

Recensie Aansteke­lijk acteerwerk en oog voor detail maken vierde Mamma Mia!-musical zeer de moeite waard

Voor de vierde keer is Mamma Mia! te zien in de Nederlandse theaters. Het is met recht een musicalklassieker, die dankzij het aanstekelijke spel van de cast, de fijne vertaling door Jeremy Baker en een scherp gedetailleerd oog vanuit de productie heerlijk opgefrist is.