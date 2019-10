Eindelijk: Kanye West in briljante editie van Carpool Karaoke

James Corden heeft al diverse wereldberoemde sterren in zijn SUV mee op pad genomen, maar keer op keer kreeg hij het niet voor elkaar om Kanye West te verleiden om bij hem in de auto te stappen. Tot gisteren. De Late Late Show-presentator zou naar Los Angeles vliegen, maar die vlucht werd gecanceld. Gelukkig was daar Kanye die hem uit de brand hielp: Corden mocht mee naar Los Angeles met Kanye's privéjet.



Dat liet de presentator zich geen twee keer zeggen. Eenmaal in het vliegtuig, dat bomvol zat met leden uit Kanye's gospelkoor, kon het spektakel beginnen. De leden van Kanye's Sunday Service waren dan ook niet te belabberd om een paar indrukwekkend optredens weg te geven.



Een Carpool Karaoke, of in Cordens geval een Airpool Karaoke, zou niet compleet zijn als de gast in kwestie niet zou rappen of zingen. Dat realiseerde Kanye zich maar al te goed. Daarom rapte hij een stuk uit zijn hitnummer Jesus Walks. Ook kwam het lied Selah, afkomstig uit zijn nieuwste album Jesus Is King, aan bod.