Elf BAFTA-nominaties voor It's A Sin

Burna Boy, The Kooks en Oscar and the Wolf naar Lowlands

Burna Boy, The Kooks, Oscar and the Wolf en Frenna zijn toegevoegd aan de line-up van Lowlands. Woensdag werden twintig nieuwe artiesten bekendgemaakt die optreden tijdens het festival, dat op 19, 20 en 21 augustus in Biddinghuizen is.

11:31