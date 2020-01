Elise Schaap en Pierre Bokma in nieuwe film Antoinette Beumer

Elise Schaap, Pierre Bokma, Maarten Heijmans en Stefan Rokebrand gaan de hoofdrollen spelen in de film Mijn vader is een vliegtuig. De opnames van de verfilming die regisseur Antoinette Beumer van haar eigen gelijknamige boek maakt, gaan deze week van start.

Beumer was in het verleden verantwoordelijk voor bioscoophits als Soof, Loft en De gelukkige huisvrouw. Maar in 2015 moest zij stoppen omdat ze moest revalideren na een ernstig ongeluk op de set van Loft. Dit wordt de eerste film die zij sinds het ongeluk maakt.

De regisseur publiceerde twee jaar geleden haar debuutroman Mijn vader is een vliegtuig, gebaseerd op haar eigen jeugd. Haar vader was geestesziek en woonde 31 jaar lang in een psychiatrische inrichting.

Mijn vader is een vliegtuig vertelt over de succesvolle Eva die na de dood van haar moeder steeds angstiger wordt. Ze raakt ervan overtuigd dat er gevaar dreigt voor haar en haar kinderen. Ze gaat op zoek naar de oorsprong van haar angsten in haar vroege jeugd en ontdekt hiaten in haar geheugen.