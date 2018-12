Elizabeth (92) maakt nu al reclame voor eigen kersttoespraak

De 92-jarige vorstin zegt in haar op 12 december opgenomen speech onder meer: ,,Door de vele veranderingen die ik door de jaren heen gezien heb; zijn geloof, familie en vriendschap niet alleen een constante factor voor mij maar ook een bron van persoonlijk comfort en geruststelling."

Gehuld in een ivoorkleurige zijden jurk van ontwerpster Angela Kelly en in een weeldering ingerichte kamer in Buckingham Palace stelt Elizabeth verder: ,,Zelfs met de moeilijkste verschillen, is het belangrijk een ander met respect te behandelen om elkaar zo beter te leren begrijpen." En: ,,Ik ben ervan overtuigd dat de boodschap van vrede op aarde en begrip voor elkaar tijdloos is.” Volgens Britse media refereert het staatshoofd met deze uitspraken aan de brexit, maar een woordvoerder van de koningin wilde dat niet bevestigen. ,,Haar woorden spreken voor zich”, luidde de korte reactie.

'The Queen' wenst haar koninkrijk verder een vrolijk kerstfeest toe en benadrukt terzijde nog het belang van respect en vriendelijkheid. Britse media stellen het opvallend te vinden dat Elizabeth via sociale media reclame maakt voor haar kersttoespraak. Maar zo opmerkelijk is dat niet. Ook koning Willem-Alexander lichtte recent al een tipje op van de sluier. Niet inhoudelijk, maar met een foto.

De koning nam zijn kersttoespraak dit jaar op in de warm aangeklede bibliotheek van Paleis Noordeinde in Den Haag. Op de foto die werd vrijgegeven door de Rijksvoorlichtingsdienst is te zien hoe de koning in een blauw pak op een groene stoel het volk toespreekt. De toespraak van Zijne Majesteit de Koning wordt op Eerste Kerstdag om 13.00 uur uitgezonden door de NOS op NPO1 en op Radio 1. Gelijktijdig is de kersttoespraak op NPO2 te zien met gebarentolk.