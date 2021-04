Elleboogjes voor de prinsesjes en de koning praat bij met Streamers Duncan, Guus en Sanne

VIDEOOptreden voor de koning, al is het maar kort, ook voor de grootste artiesten van het land is het bijzonder. Op zijn verjaardag komt Willem-Alexander met zijn gezin bij de stallen van paleis Noordeinde rond vijf uur even kijken bij de repetities van The Streamers.

Het twintigtal Nederlandse topartiesten begint meteen te repeteren wanneer om 16.53 uur de bewoners het binnenplein betreden. Maan en Rolf Sanchez zetten Alles is liefde in, waarna hun collega’s invallen. Het koninklijk gezin komt het podium op, de koning leunt ontspannen op de bar. Maan wisselt even snel een paar woorden met de koning, die al snel het refrein meezingt.

Thomas Acda en Miss Montreal beginnen een paar minuten later met Nick & Simon aan Rocking all over the world, waarbij koningin Maximá rustig meedeint. Na de laatste klanken van de uitbundig uitgevoerde rockklassieker is er tijd voor een praatje. ,,Kijkt u al een beetje uit naar de show?’’, wil Davina Michelle van koningin Maximá weten.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander, koningin Maxima met hun dochters, tijdens de repetities van The Streamers. Rechts Maan. © ANP

De prinsesjes wisselen intussen verderop op het podium elleboogjes uit met Suzan en Freek, de koning laat zich bijpraten door Duncan Laurence, Guus Meeuwis en Sanne Hans. Voor de artiesten is het een bijzondere ervaring. ,,Ik kwam een dag eerder bij de repetities prinses Amalia tegen, die haar paard ging borstelen’’, vertelt Maan. ,,En ik zag even later opeens prinses Beatrix voorbijlopen’’, zegt Davina Michelle.



Pas om 20.00 uur zijn de optredens ‘in het echt’ online te volgen. Voor de koning en zijn gezin is het een luxekeuze: online kijken, of toch stiekem live een kijkje nemen bij de stallen van het paleis?



Volledig scherm Koning Willem-Alexander, koningin Maxima met hun dochter prinses Alexia, tijdens de repetities van The Streamers. © ANP

