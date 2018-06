Ellemieke Vermolen put kracht uit gezin na verlies baby Josha

The party

Omdat Ellemieke dikwijls de vraag krijgt hoe ze gelukkig kan zijn ondanks de traumatische gebeurtenis, geeft ze voor eens en altijd uitleg via haar populaire instagramaccount. Zo gelooft ze dat dingen gebeuren met een reden, 'al is dat soms niet te begrijpen'. ,,Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik weet dat mijn zoontje voor altijd bij me is. Mijn kracht is mijn gezin daar leef ik voor, zij zijn de reden dat ik zo gelukkig en dankbaar kan zijn.''

Ook wenst de voormalig Goudkust-actrice moeders die ook hun kindje moeten missen liefde en kracht toe. ,,Life may not be the party we hoped for but while we’re here we schould dance.''