Ellen Pompeo wilde weg uit Grey's Anatomy, maar bleef voor het geld

Beroemd Net­flix-geluidje had bijna geklonken als mekkerende geit

21:19 Het scheelde niet veel of de wereldberoemde Netflix-tune had heel anders geklonken. Het streamingbedrijf had bijna voor het gemekker van een geit gekozen voorafgaand aan het opstarten van een film of serie, zegt vice-president productinnovatie Todd Yellin volgens The Hollywood Reporter in de podcast Twenty Thousand Hertz.