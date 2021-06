Ellen ten Damme, Najib Amhali en maître Sergio in De Slimste Mens

Uit de politiek zijn onder anderen fractievoorzitters Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Laurens Dassen (VOLT) van de partij. In de eerste uitzending trappen cabaretier Bert Visscher, schrijfster Daphne Deckers en gastheer uit First Dates, maître Sergio Vyent af. Andere namen: sportjournalist Barbara Barend en cabaretier Marc-Marie Huijbregts.



De kennisquiz staat als vanouds onder leiding van presentator Philip Freriks, jurylid is Maarten van Rossem. Het is het achttiende seizoen van De Slimste Mens, het populaire programma dat vorig jaar werd gewonnen door Rob Kemps. De zanger van Snollebollekes troefde in de finale Andries Tunru en Emma Wortelboer af.