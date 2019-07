Ellie Lust maakt boek over tijd bij politie

Lust stopte vorig jaar na een dienstverband van ruim dertig jaar bij de politie om voor een tv-carrière te kiezen. ,,Met het vorig jaar afsluiten van een fantastische tijd van meer dan dertig jaar bij de Amsterdamse politie waar ik zo ongeveer alles heb mee mogen maken wat mijn grote stad te bieden heeft, was voor mij nu het moment gekomen om dat op te tekenen", zegt de presentatrice van het programma Ellie op patrouille.



,,Verhalen uit het blauwe boekje is een unieke mix van aangrijpende gebeurtenissen, spannende zaken en persoonlijke beschouwingen. Verteld op de manier zoals we van haar gewend zijn: duidelijk, no-nonsense en met humor", meldt de uitgeverij. ,,Als het over de Nederlandse politie gaat hebben de meeste mensen hun mening al klaar, maar in dit boek horen we de verhalen van binnenuit, gaan gesloten deuren open en zijn politieagenten niet alleen uniformen, maar vooral mensen.”