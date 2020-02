‘Ellie Lust maakt reclame voor misdadige Filipijnse politie’

NikkieTuto­ri­als snoeihard over Ellen DeGeneres: Ze zei niet eens hallo

20:37 Nikkie de Jager kijkt met weinig plezier terug op haar bezoek aan de Amerikaanse talkshow van Ellen DeGeneres. De YouTube-ster, die daar opereert onder de naam NikkieTutorials, was vanavond snoeihard in De Wereld Draait Door over de presentatrice: ,,Er is groot verschil tussen De Wereld Draait Door en Ellen. En dan geef ik jullie het positieve handje.”