Ellie Lust presenteert live-finale Hunted

Hunted draait om een groepje burgers dat op de vlucht is en in totaal 500 uur uit handen moet blijven van een opsporingsteam dat met beveiligingscamera's meekijkt. Maandag keken 718.000 kijkers naar de vijfde aflevering van de klopjacht, goed voor een dertiende plaats in de top 25 van best bekeken tv-programma's.

,,De ontknoping nadert. Maandag 17 december presenteer ik de livefinale van Hunted, natuurlijk met de kandidaten, de hunters en natuurlijk het antwoord op de vraag: 'Wie is dit jaar de hunters te slim af? Wie wint Hunted 2018?'", zegt Ellie Lust in een promotievideo.

De presentatrice, die dit jaar genomineerd was voor de Televizier Talent Award, was voorheen woordvoerder bij de politie in Amsterdam. Sinds september richt ze zich volledig op haar televisiecarrière. Voor AVROTROS maakt ze een nieuw seizoen van Ellie op Patrouille. Ook heeft ze sinds kort een eigen programma op Investigation Discovery, de tv-zender die zich richt op waargebeurde misdaadverhalen. In Ellie Lust: Bizarre Zaken behandelt ze elke week een waargebeurde zaak waarin een moord, oplichting of vermissing wordt onderzocht. In elke aflevering deelt ze haar visie en ervaringen met de kijker.