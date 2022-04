Elton John bedankt bijzondere familie tijdens concert: ‘Zonder jullie was ik nu dood geweest’

White stierf in 1990 op 18-jarige leeftijd nadat hij jaren daarvoor besmet was geraakt met hiv via een besmette bloedtransfusie. Zijn moeder, Jeanne White-Ginder, nog altijd een dierbare vriendin van John, was aanwezigheid bij het concert. ,,Ik hou zo veel van je’', zei John. ,,Bedankt voor alles wat je voor mij hebt gedaan. Dit lied is voor jou.’’ Waarop hij “Don’t let the sun go down on me” inzette.