Elton John gaat als een Rocketman in de Top 2000

Elton John (72) reisde dit jaar de wereld rond met zijn afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road, bracht een autobiografie uit (Me) en de film Rocketman was een hit in de bioscoop.



De Top 2000 van dit jaar bevestigt de populariteit van de Brit. In de lijst van dit jaar stijgen al zijn elf noteringen van vorig jaar. Gemiddeld gaan zijn nummers 270 plekken omhoog. Bovendien komen zijn nummers Goodbye Yellow Brick Road en Don’t Go Breaking My Heart opnieuw binnen in de lijst van NPO Radio 2. Zijn hoogste notering is Your Song op 155 (257 in de lijst van vorig jaar).



De top 10 is eerder al geopenbaard, maar de hele Top 2000 wordt vanmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur onthuld bij Ruud de Wild in De Wild In De Middag. Dan is de lijst ook meteen te bekijken op de site van Radio 2.



De uitzending van de Top 2000 begint woensdag 25 december om 08.00 uur vanuit het Top 2000 Café in Hilversum en eindigt traditioneel vlak voor de jaarwisseling. Ook dit jaar staat Bohemian Rhapsody van Queen weer bovenaan.