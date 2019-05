Elton John: Ik ben een Europeaan, geen imperialistische Brit

Elton John heeft het helemaal gehad met de Engelse politici, zo vertelde hij tijdens een concert dat onderdeel uitmaakt van zijn tour Farewell Yellow Brick Road. ,,Ik schaam me voor wat mijn land heeft gedaan. Het scheurt mensen uiteen. Ik ben doodziek van politici, vooral Britse politici", sneerde hij. John voelt zich dan ook zéker geen Engelsman, maar ‘gewoon’ Europeaan. ,,Ik ben geen stomme, koloniale, imperialistische Engelse idioot.”



Het is niet de eerste keer dat John zich uitspreekt over de brexit. In juni 2018 zei hij: ,,Ik denk dat mensen de waarheid niet eens wisten over de brexit, om mee te beginnen. Er is ze iets beloofd dat volkomen belachelijk is en economisch niet levensvatbaar.”



De I'm Still Standing-zanger is momenteel bezig met zijn laatste wereldtour. Ook is hij bezig met een biografie over zijn stijgende populariteit en drugsgebruik. Rocketman, een film over het leven van Elton John, is gisteren in première gegaan. Onze verslaggever geeft de gloednieuwe rockmusical maar liefst vijf sterren.