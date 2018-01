Elton John kijkt dankbaar terug op uitvaart van zijn moeder

Video First Da­tes-af­spraak­je Pascalle en Clint zorgt voor hilariteit bij kijkers

3 januari Het is altijd maar afwachten hoe de etentjes in het NPO-programma First Dates uitpakken. Het afspraakje van Pascalle en Clint zorgde in ieder geval voor lachbuien onder de kijkers. ,,Luister, als jij uit kan slapen en ik moet er 7.00 uur uit, dan kan je effe een bakkie koffie voor me zetten als ik m'n make-uppie doe", maakte Pascalle meteen even duidelijk in het restaurant.