Elton John komt in najaar met lockdown-album vol samenwerkingen

Op het album staan zestien nummers die de zanger de afgelopen anderhalf jaar samen met diverse internationale artiesten heeft gemaakt. Zo staan er onder meer samenwerkingen op met Dua Lipa, Miley Cyrus, Stevie Wonder en Lil Nas X.

Het album stond niet op het to-dolijstje van de 74-jarige Rocket Man-zanger, maar toch is hij er heel blij mee. ,,Het laatste wat ik tijdens de lockdown verwachtte, was een album maken”, zegt Elton in een verklaring. ,,Maar de pandemie ging maar door en op zichzelf staande projecten bleven maar komen.”