Elton John sluit afscheidstour af als headliner op Glastonbury

De zanger staat op zondagavond 25 juni, de laatste festivaldag, op de Pyramid Stage. ,,Er is geen passendere manier om afscheid te nemen van mijn Britse fans”, zei hij in een verklaring. ,,Ik kan niet wachten om de geest van het grootste festival ter wereld te omarmen. Het wordt ongelooflijk emotioneel.”

Lees ook Elton John onderscheiden na optreden voor Joe Biden op het Witte Huis

Fans speculeerden de afgelopen dagen al volop over een mogelijk optreden van Elton John op Glastonbury. Op Instagram zei hij ‘nog een laatste datum’ aan zijn afscheidstour te willen toevoegen. Geruchten gingen al eerder omdat in zijn tourschema precies ruimte vrij was gelaten in het weekend dat het festival is.

De 75-jarige John is al sinds 2018 bezig met zijn afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road. Vorige maand speelde hij voor het laatst op Amerikaanse bodem. In januari doet hij nog enkele shows in Australië en Nieuw-Zeeland waarna tussen maart en juli zijn laatste ronde door Europa begint.

Alle kaarten voor Glastonbury, dat plaatsvindt tussen 21 en 25 juni, zijn al uitverkocht. In het voorjaar gaan geannuleerde en teruggegeven tickets in de verkoop. Er zijn nog geen verdere acts bekendgemaakt.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: