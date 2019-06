Elton John spreekt 'hypocriete' Poetin tegen

In een aantal tweets richt Elton zich rechtstreeks tot Poetin en laat hij weten diep geschokt te zijn door zijn uitlatingen. ,,Ik ben het volledig oneens met uw opvatting dat het nastreven van een beleid dat multiculturele en seksuele diversiteit omvat, achterhaald is in onze samenlevingen”, zo begint de Britse artiest zijn verklaring. De opmerking dat Rusland ‘geen probleem heeft’ met LGBT-mensen vindt Elton hypocriet. ,,Toch kozen Russische distributeurs ervoor om mijn film Rocketman zwaar te censureren door alle verwijzingen naar mijn zoektocht naar echt geluk te verwijderen.”

De artiest is trots dat hij in een land leeft waar ‘mensen mogen houden van wie ze willen houden’. ,,Ik ben oprecht dankbaar voor de vooruitgang in het overheidsbeleid waardoor het huwelijk met David is toegestaan. Dit heeft ons zowel enorme troost als geluk gebracht.’ Rusland paste de film Rocketman aan ‘om te voldoen aan de wetten van de Russische Federatie’. In de Russische versie van de biografische film over de Britse artiest zijn seksscènes en fragmenten met drugsgebruik weggelaten.