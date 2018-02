Elvis Costello en Chris Cornell vertolken poëzie Johnny Cash

John Carter Cash, de zoon van Johnny en zijn vrouw June Carter, is een van de producenten. Hij vond de gedichten na de dood van zijn ouders. Johnny heeft gedurende zijn hele leven naast songteksten ook poëzie geschreven. Het gaat veelal om liefdesbrieven. Ook zijn laatste gedicht, dat hij vlak voor zijn overlijden in 2003 schreef, is op muziek gezet.



Een keur van artiesten heeft aan het project meegewerkt. T. Bone Burnett, The Jayhawks en countrylegende Kriss Kristofferson leveren ook muzikale bedragen. ,,Ik heb artiesten gekozen die een connectie hebben met mijn vader'', laat John Carter Cash weten. Het album hoort bij de bundel Forever Words: The Unknown Poems. Op de plaat staan zestien nummers die in het boek zijn opgenomen.