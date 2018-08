Elvis en Lisa Marie Presley postuum in duet: 'Hij zong gospel met passie'

Fidan Ekiz debuteert als talkshow­host in De Nieuwe Maan

8:28 Fidan Ekiz wordt de nieuwe presentator van het NTR-programma De Nieuwe Maan. De talkshow over ontwikkelingen rond de multiculturele samenleving in het algemeen en de islamitische gemeenschap in het bijzonder werd eerder geleid door Nadia Moussaid, die nu tijdelijk Eva Jinek vervangt op de late avond van NPO 1.