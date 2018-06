'Emile' duikt op in Amerikaanse tv-serie en Marc blundert met selfies

Koningshuisdeskundige annex fanatiek afvalexpert Marc van der Linden had minstens 30 pogingen nodig om een selfie te maken. En nog steeds is hij niet tevreden over het eindresultaat. ,,Wat een ellende.''

Het lukt mij niet om een fatsoenlijke selfie te maken. Waar andere mensen in één keer een leuke foto van zichzelf maken, heb ik al minimaal 5 pogingen nodig voor de juiste afstand en in de goede richting kijken. 🙈Na 30 pogingen heb ik het maar opgegeven. Of mijn ogen zijn dicht, of ik kijk zoals een hert in de koplampen van een naderende auto of alsof ik ieder moment in slaap kan vallen... En op de overige foto’s vergeet ik te lachen. 🙀 Wat een ellende 😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@marcvanderlindenm) op 15 Jun 2018 om 22:59 PDT

Arie Boomsma en zijn gezin zijn neergestreken in de plaats Martina Franca in het zonnige zuiden van Italië. En daar kreeg zijn vorig jaar geboren zoontje Mozes natuurlijk wat extra aandacht. Het kleintje kraaide van plezier toen zijn vader hem met zijn gespierde knuisten optilde.

🐣 Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 16 Jun 2018 om 0:04 PDT

André Hazes geeft het eerlijk toe. Als hij nog een keer vader wordt, geeft hij zijn zoontje of dochtertje tijdens het eerst levensjaar meer aandacht dan hij deed bij zijn zoontje Dreetje. Op de foto is hij te zien met zijn kersverse nichtje: de dochter van de broer (Mathieu) van zijn vriendin Monique Westenberg.

Wat zou ik meer genieten van mijn tweede haar eerste levensjaar...❤️🙏🏻 Heerlijk kind Jer en Thieu!❤️🙏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 15 Jun 2018 om 12:25 PDT

Het is gelukt! Thomas Berge en zijn ex Myrthe hebben hun in februari 2016 geboren zoontje Jack geleerd hoe hij zonder te vallen een stukje kan fietsen.

Hij kon dus eerder skiën dan fietsen.... we waren op zich een beetje laat met dit onderdeel van opvoeden, maar het moment is daar en sta je toch weer met tranen in je ogen😘🚴🏻‍♂️ Een foto die is geplaatst door null (@myrthemyliusofficial) op 15 Jun 2018 om 23:28 PDT

Dat Nicolette Kluijver en haar man Joost op een fraaie boerderij wonen, wisten wel al. Nog niet dat het stel elke ochtend wakker wordt gepikt door drie best opdringerige kippen.

Heel zenuwachtig van al die ogen.... 🐔👀#jawat #tokkingtome Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 15 Jun 2018 om 22:03 PDT

Presentatrice Froukje de Both (46) is sinds enige tijd weer vrijgezel, omdat de relatie die ze circa zes jaar had met Radio Veronica-dj Niek van der Bruggen (35) is geklapt. Balen voor Froukje, maar het lachen is haar nog niet vergaan.

Vrijdagavond👀 @ilseknijn Een foto die is geplaatst door null (@froukjedeboth) op 15 Jun 2018 om 12:20 PDT

Humberto Tan presenteerde vorige week zijn allerlaatste RTL Late Night en dus heeft hij weer wat meer tijd om op pad te gaan als hobbyfotograaf. Gisteren trof hij bij de Stopera in Amsterdam een gespierde danser aan die even voor de oud-talkshowhost op zijn kop ging staan.

Sylvie Meis is gisteren in een best kort blingbling-outfitje een vorkje gaan prikken bij Nikkei Nine: een hippe eettent in haar woonplaats Hamburg. Haar nieuwe vriend - de schatrijke Spanjaard Manuel Campos Guallar - was er overigens niet.

The night is young.... ✨✨ #friyay @serenagoldenbaum @michaelgoldenbaum 📷 Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 15 Jun 2018 om 12:53 PDT

Dj Sunnery James, de man van Doutzen, kwam niet meer bij van het lachen toen hij ergens moest draaien met zijn onafscheidelijke collega Ryan Marciano.

Life is a gift! Smile!😎 Een foto die is geplaatst door null (@sunneryjames) op 15 Jun 2018 om 20:26 PDT

Over een paar dagen begint in de VS het tweede seizoen de detectiveserie Shades of Blue met hoofdrollen voor Jennifer Lopez en de Amerikaanse acteur Ray Liotta 63). Die laatste lijkt, zo blijkt uit reacties op sociale media, best veel op onze eigen positiviteitsgoeroe Emile Ratelband (69). ,,Een dubbelganger'', vindt menigeen.