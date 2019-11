Emma (16) blaast jury The Voice omver met ‘beestachtig’ goede stem

Paul de Leeuw noemt Wybren van Haga 'een loser'

21:33 Paul de Leeuw heeft in BNR The Friday Move flink uitgehaald naar Wybren van Haga, het Tweede Kamerlid dat onlangs uit de VVD-fractie werd gezet. Hij noemde Van Haga, die te gast was om te praten over zijn verdere carrière in de Tweede Kamer als zelfstandig Kamerlid, ‘een loser’.