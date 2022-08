Emma (23) overleed op vakantie in Bolivia aan hoogteziekte: ‘Heb je meisje niet kunnen redden’

Dit weten we tot nu toe over de Voi­ce-misstanden

Ruim een halfjaar na de spraakmakende aflevering van Boos over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland volgt vanmiddag een nieuwe uitzending over de talentenjacht van John de Mol. Vijf vragen over het Voice-onderzoek en de nieuwe uitzending.

25 augustus