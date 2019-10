Emma Heesters valt in de prijzen bij MTV Awards: grootste talent

De jury is lovend in haar rapport over Emma. ,,Haar sound is uniek en past enorm bij de huidige popcultuur in Nederland - met potentie voor internationaal succes.” In een statement reageert de zangeres op haar overwinning. ,,Ik ben zo blij dat ik de MTV Push Award 2019 heb gewonnen! Ik vind het een enorme eer en ik kan niet wachten om op te treden”, aldus Emma. Ook Blanks en S10 waren genomineerd voor de award.



Emma deed dit seizoen mee aan het NPO-programma Beste Zangers en maakte ook daarin veel indruk op haar collega's en de kijkers thuis. Op dit moment staat ze hoog in de iTunes-lijst met haar duet samen met Rolf Sanchez in dat programma.