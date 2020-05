Emma Heesters wil nu ook solo Nederland veroveren: ‘Songfestival lijkt me leuk’

Het afgelopen jaar omschrijft Emma Heesters als een wervelwind. Goed, ze had al één miljoen volgers (dat aantal is inmiddels verdubbeld) op YouTube, maar door haar deelname aan Beste Zangers schoot haar carrière in de tweede versnelling. Pa Olvidarte, het duet dat ze in het programma deed met Rolf Sanchez, stond maar liefst 21 weken in de Top 40. Daarna werd ook Loop niet weg een hit, een samenwerking met Kris Kross Amsterdam en Tino Martin. Het leidde er toe dat Heesters in het eerste kwartaal de meest succesvolle artiest was in de Top 40.