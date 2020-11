Emma Heesters wint MTV EMA Best Dutch Act

De carrière van Heesters heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Ze had al één miljoen volgers (dat aantal is inmiddels verdubbeld) op YouTube, maar door haar deelname aan Beste Zangers schoot haar carrière in de tweede versnelling. Vorig jaar werd ze al uitgeroepen tot de allereerste MTV Push artiest van het jaar, maar vanavond sleepte ze dus weer een grote prijs in de wacht.



Heesters versloeg daarmee haar collega’s Bilal Wahib, Davina Michelle, Suzan & Freek en Tabitha. Het is overigens de eerste keer in tien jaar tijd dat een vrouwelijke artiest er met de MTV Best Dutch Act award vandoor gaat. Caro Emerald deed dat voor het laatst in 2010. Zij versloeg toen onder meer The Opposites en Stromae.



Emma Heesters wordt als winnares een jaar lang gepusht via de platformen van MTV.