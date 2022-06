Emma poseert in een Borat mankini en Dominique blikt terug op zijn bruiloft

Parkpop ‘hipper en minder lokaal’ op Malieveld: ‘Op oude locatie waren we beetje ingeslapen’

Het zal even flink wennen zijn. Na twee stille jaren is het dit weekeinde eindelijk weer tijd voor Parkpop, maar dan wel op een andere locatie en met een andere insteek. Daar was het festival aan toe, vindt directeur Guus Dutrieux. “We moeten de toekomst wel garant kunnen stellen.”

