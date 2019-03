Emma Roberts breekt met verloofde

Volgens goed ingelichte bronnen is het over en uit voor actrice Emma Roberts en haar verloofde Evan Peters. De twee leerden elkaar kennen in 2012 op de set van de film Adult World, en verloofden zich amper een jaar later. In 2015 gingen ze uit elkaar, maar amper drie maanden later bleek de liefde toch te sterk. In de lente van 2016 hielde ze het nogmaals voor bekeken, maar opnieuw duurde het maar een paar maanden voor het acteurskoppel weer bij elkaar kwam. Nu lijkt de breuk toch definitief, vertelt een bron aan Us Weekly. ,,Emma en Evan stevenden af op een breuk en zijn nu gewoon vrienden. Evan is verhuisd."