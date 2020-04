Emma Watson wordt 30: ‘Ik ben alles nog aan het uitzoeken en dat maakt me soms bang’

Amper 11 jaar was Emma Watson toen ze voor het eerst te zien was als Hermelien Griffel in de Harry Potter-films. En ook nu de actrice 30 kaarsjes mag uitblazen, herinneren we haar nog als die ijverige tovenaarsleerling. De afgelopen jaren groeide Watson uit van kindsterretje tot sterke vrouw en activiste. Toch brengt haar 30ste verjaardag onzekerheden met zich mee. ,,Ik ben alles nog wat aan het uitzoeken en dat maakt me soms bang.”