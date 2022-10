Emotionele Bibi herdenkt opa en Bettina showt haar academische danspasjes

75 jaar later Koningin Juliana wilde vooral gewoon zijn: ‘Wilde per se gefouil­leerd worden op Schiphol’

Een expositie over haar leven zou Juliana waarschijnlijk ‘een idioot idee’ hebben gevonden, ze moest niks hebben van persoonsverheerlijking. Toch staat De Nieuwe Kerk in Amsterdam vanaf morgen een half jaar lang in het teken van een koningin die vooral ‘gewoon’ wilde zijn.

14 oktober