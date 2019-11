Emotionele Iris Hond houdt aan datingprogramma geen liefje over

Iris sloot haar datingavontuur af met twee citytrips. Ralph nam haar mee naar Barcelona, Arne koos voor Deventer. Die laatste date liep minder goed af dan ze had gehoopt. ,,Ik heb een superweirde, zware nacht gehad’’, verhaalde de pianiste aan haar psycholoog Lennart. ,,Het eten was heel leuk, maar toen we thuiskwamen klopte het niet meer. Ik wilde in één keer niet meer met hem in het huisje zitten. De hele situatie klopte niet. Je wil dat er iets uitkomt, maar we zijn elkaar in het moment verloren.’’