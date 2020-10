Emotionele Monica Geuze: ‘Ik weet nu wie privéfoto's van mijn dochtertje (2) lekte’

Vlogster Monica Geuze is er op pijnlijke wijze achter gekomen dat niet iedereen uit haar intieme kring te vertrouwen is. Ze weet inmiddels wie degene is die foto's lekte van het privé-account van haar 2-jarige dochtertje Zara-Lizzy.

Een openhartige Monica Geuze (25) vertelt vandaag in haar vlog dat ze zich de afgelopen dagen niet zo goed heeft gevoeld. De reden daarvoor is dat ze erachter is gekomen dat iemand uit haar intieme kring niet te vertrouwen is. Samen met voetballer Lars Veldwijk heeft ze dochtertje Zara-Lizzy en foto's van het privé-account van het meisje werden doorgestuurd, terwijl Monica haar juist op haar eigen social media niet in beeld brengt.



,,Ik kreeg een paar dagen geleden allemaal foto's van dat account”, vertelt Monica. ,,Daarop waren stukken weggesneden, zodat je niet kon zien wie de screenshots had gemaakt. Ik schoot daar zwaar van in de stress. Alleen mensen die ik vertrouw kunnen dat account volgen, dus iemand uit die kring moet het doorgestuurd hebben.”

Zwangerschap

Het zorgde voor een onveilig gevoel. Ze trok goede vrienden en familie in twijfel. Op Instagram deed ze eerder deze week al een oproep om haar te helpen de dader te achterhalen. En het was bovendien niet de eerste keer dat ze dit meemaakte. ,,Toen ik zwanger was, wist Shownieuws dat ook al eerder dan bepaalde familieleden en vrienden. Terwijl ik in de veronderstelling was dat ik het alleen verteld had aan mensen die ik vertrouw. En als dat soort dingen dan toch naar buiten komen.”



Vervolgens werd ze zelfs onder druk gezet door de redactie van Shownieuws. ,,Ze zeiden: ‘Als jij het niet naar buiten brengt, dan doen wij het’. Terwijl het over mijn zwangerschap gaat!”

Inmiddels is Monica er dus achter wie de boosdoener is, van wie ze de naam niet naar buiten wil brengen. ,,Iemand heeft mij opgebeld. Eerlijkheid duurt altijd het langst. Ik voel opluchting nu.” Toch lijkt het vertrouwen bij de populaire vlogster niet helemaal terug, want ze sluit af: ,,Denk drie keer na over wie je kan vertrouwen.”