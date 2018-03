Emotionele Sylvie Meis blikt terug op Let's Dance-avontuur

'Olcay Gulsen ontmaskert zich morgen als de Mol'

15:20 Wie heeft dit jaar miljoenen kijkers van Wie is de Mol? voor de gek gehouden als de Mol? Morgen weten we het: dan onthullen presentator Jan Versteegh, mode-ontwerpster Olcay Gulsen of zanger Ruben Hein zich live als de winnaar, de verliezer en de Mol. Volgens de bezoekers van AD.nl is Olcay zonder enige twijfel de Mol, zo blijkt uit een poll.