‘Empire-acteur Jussie Smollett krijgt geen klussen meer na in scène zetten aanval’

Omstreden ‘pedodocu’ Michael Jackson trekt 609.000 kijkers

10:29 De documentaire Leaving Neverland over popster Michael Jackson heeft gisteravond 609.000 kijkers getrokken op NPO3. De omlijstende show waarin journaliste Janine Abbring de film besprak met deskundigen, had volgens stichting KijkOnderzoek 399.000 toeschouwers. In de documentaire, die op sociale media gemengde reacties kreeg, wordt de in 2009 overleden King of Pop beschuldigd van kindermisbruik.